На Тернопольщине город Кременец закрыли из-за коронавируса
В Тернопольской области из-за роста количества инфицированных коронавирусом ограничили въезд в город Кременец. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Тернопольской области.
Отмечается, что с целью нераспространения коронавируса на въездах в Кременец установили полицейские посты. Они будут работать ежедневно с 7 до 22 часов.
В полиции уточняют, что в город будут пропускать только автомобили граждан, зарегистрированных в Кременце, тех кто там работает, а также спецтранспорт, который обеспечивает важные сферы жизнедеятельности.
Движение других транспортных средств будет осуществляться в обход Кременца. В городе организованы патрули, которые следят за соблюдением требований карантина.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 мая в Херсонской области Каховку и два села закрывали на трехдневный карантин
- Ранее в Николаевской области изолировали село Семеновка из-за вспышки коронавируса. Село окружили КПП и перекрыли на въезд и выезд.
- В Винницкой области закрывали два села на карантин из-за обнаружения коронавирусной инфекции у одной из жительниц.
- Во Львовской области в селе Давыдов из-за вспышки коронавируса частично ограничивали въезд и выезд.