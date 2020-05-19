Интервью Гордона с Гиркиным раскачивает общество, – уполномоченный Украины по делу MH-17

Заместитель главы МИД Украины Евгений Енин, курирующий судебное дело по катастрофе рейса МН17, считает, что интервью журналиста Дмитрия Гордона с главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным раскачивает общество.

Об этом он написал в Facebooк.

"Говоря о влиянии этого интервью на судебный процесс в Нидерландах, следует всегда помнить, насколько это раскачивает общество… Верю, что при желании можно найти более остроумные способы подтвердить факт получения лицом вызова в суд…", – убежден замглавы МИД.

По оценкам юристов, публичное заявление лица о том, что оно осведомлено о своем судебном преследовании, может считаться фактом надлежащего уведомления такому лицу о его вызове в суд.

Напомним, 18 мая было опубликовано интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с одним из главарей боевиков "ДНР" в 2014 году, так называемым министром обороны "ДНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым). Длилось оно почти четыре часа и вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Уже после выхода интервью журналист сообщил, что записал интервью с экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиним при взаимодействии с украинскими спецслужбами и материалы уже направил в Гаагу.

В пресс-службе СБУ заявили, что журналист Дмитрий Гордон сам инициировал интервью с Игорем Гиркиным ("Стрелковым") и Натальей Поклонской.

Как ранее сообщал Фокус:

Служба безопасности Украины изучает интервью журналиста Дмитрия Гордона с "экс-министром обороны ДНР" Игорем Гиркиным и "прокурором Крыма" Натальей Поклонской.