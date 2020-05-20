"Батькивщина" ушла на самоизоляцию: заразился депутат

Украина
Фракция не собирается возвращаться в сессионный зал, пока не получит результатов тестирования всех парламентариев

Фракция "Батькивщина" ушла в полном составе на изоляцию после того, как у одного из ее членов, народного депутата Олега Мейдича обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Украинская правда.

Заместитель главы Верховной Рады, народный депутат от "Батькивщины" Елена Кондратюк, выступая с трибуны заявила, что фракция не вернется в сессионный зал, пока не получит результатов тестирования всех парламентариев.

 "Вы видите, что сегодня нет в зале одной из фракций. Это фракция "Батькивщина". К сожалению, один из наших коллег, а именно Олег Мейдич заболел, у него подтвержден коронавирус. И все депутаты фракции пошли на самоизоляцию, и пока не будет тестирование проведено каждому из депутатов, и не будет решения о том, что они здоровы  – они не вернутся в этот зал",  – сказала Кондратюк.

О том, что у Олега Медича диагностировали COVID-19, ранее сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram.

"У нардепа Олега Мейдича с Батькивщины диагностировали COVID-19",  – написал он.

Мейдич является первым заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.

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