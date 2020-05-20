Кличко рассказал еще о трех очагах коронавируса в столице

В Киеве очаги заболевания коронавирусом зафиксировали еще в двух общежитиях: на улице Серповой и на улице Михаила Бойчука, а также в Центре социально-психологической реабилитации детей №1 – на улице Маяковского.

Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Так, по его словам, в общежитии на улице Серповой проживают 340 человек. Среди которых обнаружили трех инфицированных и 7 контактных лиц. В общежитии на улице Бойчука проживают 55 человек. Там обнаружили двух больных, их госпитализировали. А также – 10 контактных лиц.

Мэр Киева сообщил, что общежития закрыли на карантин. Жителям предоставили медицинское сопровождение. Каждый день, два раза в день, происходит дезинфекция в помещениях общежитий.

"Также очаг заболевания обнаружили в Центре социально-психологической реабилитации детей №1 – на улице Маяковского. Там заболела медсестра. Среди контактных лиц – 38 человек из числа персонала и 62 ребенка. Их обследуют медики и осуществляют забор материала для ПЦР-тестов. Заведение закрыли на карантин", – отметил Кличко.

Всего в Киеве, по словам Кличко, за прошедшие сутки число случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 51, среди заболевших – восемь медиков.

"Друзья! Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 51 человек. Среди них – 8 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли два человека. Всего за это время – 54 летальных случая", – сказал он.

Всего в столице 2410 подтвержденных случая COVID-19.

Как ранее сообщал Фокус: