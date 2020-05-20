Операторы будут меньше платить друг другу за межсетевые звонки и потому могут снизить тарифы

Национальная комиссия по регулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ) решила с 1 января 2021 года снизить на треть ставки интерконнекта, то есть размер платы операторов друг другу за межсетевые звонки. Ставки уменьшены с 0,12 до 0,08 грн/мин.

Это позволит снизить цены на звонки между мобильными операторами.

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Такое решение было принято в связи с увеличением доли межоператорского трафика с 5,9% в 2017 году, до 15,4% в 2019 году.

Регулятор считает, что снижение ставок позволит операторам:

уменьшить свои расходы при взаиморасчетах;

увеличить объем межсетевого трафика;

предложить потребителям более привлекательные тарифные планы, включающие звонки абонентам других операторов.

Потребители получат:

возможность пользоваться увеличенными объемами пакетных минут на все виды телекоммуникационных услуг за ту же стоимость;

уменьшение стоимости межсетевых звонков;

отсутствие необходимости иметь несколько SIM-карт различных операторов телекоммуникаций и обращать внимание на сеть какого оператора необходимо звонить.

Напомним, Министерство цифровой трансформации сообщило, что мобильная связь 4G (LTE) доступна уже в 15 478 населенных пунктах страны. "Это более половины из общего количества. Но это в основном крупные и средние города и поселки, где проживает 82% населения. А вот до небольших населенных пунктов высокоскоростной мобильный интернет во многих случаях еще не добрался", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус: