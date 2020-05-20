Кабмин открыл границу с ЕС и Молдовой. Беларусь и РФ – по-прежнему закрыты

Кабмин поддержал распоряжение МВД об открытии 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой. Об этом информирует пресс-служба МВД.

Таким образом, восстановится полоценное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой.

В связи с эпидемиологической ситуацией в Белурси и РФ, границы с этими странами остаются закрытыми.

Ранее Кабмин принял решение о возобновлении работы пешеходного пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей.

"Шегини" – единственный пункт пропуска на границе с Польшей, который можно проходить пешком, но будет ли он открыт на пешеходное сообщение после карантина – пока неизвестно.

Как ранее сообщал Фокус:

Чехия стала первой страной в Евросоюзе, которая вместе со смягчением карантина открыла свои границы. Теперь гражданам разрешено свободно передвигаться по стране и выезжать за границу.