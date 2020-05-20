На Донбассе после угроз боевиков ранен украинский военный
Боевики на Донбассе 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил с начала текущих суток, ранен один военный.
Об этом сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook в среду вечером.
"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", – говорится в сообщении.
В ходе обстрелов российские наемники применяли запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Отмечается, что оккупанты обстреляли позиции военных ВСУ неподалеку Павлополя, Песков, Старогнатовки, Каменки, Богдановки, Красногоровки, Орехово, Шумов, Пивденного, Крымского.
"Наши военнослужащие из имеющихся огневых средств дали оккупационным подразделениям достойный отпор и жестко подавили преступную вооруженную активность", – говорится в сообщении.
На всех трех участках разведения сил и средств при этом режим "тишина" соблюдался.
Как ранее сообщал Фокус:
- Лидеры самопровозглашенных донбасских "республик" практически синхронно выступили с заявлениями, что перевели свои "вооруженные силы" в состояние боевой готовности и готовы начать наступление. Причиной этого решения названы "обстрелы и провокации" со стороны Объединенных сил.
- На сегодняшней пресс-конференции президент Владимир Зеленский, реагируя на обвинения со стороны руководителей "Л/ДНР" и их угрозы, сказал: "Было заявление Пасечника. Два месяца десятки машин ОБСЕ не пропускают на ту территории. И при этом они говорят, что ОБСЕ фиксирует, что мы стреляем по гражданским. Мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам".