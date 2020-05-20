Украина созывает заседание ТКГ из-за обвинений ВСУ в обстрелах энергетической инфраструктуры
Украинская сторона созывает внеочередное заседание группы по безопасности в ТКГ по поводу ложного обвинения ВСУ в якобы обстреле объектов энергетической инфраструктуры на неподконтрольных территориях Луганской области.
Об этом сообщил первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников, передает Интерфакс-Украина.
"С целью обсуждения сложившейся ситуации украинская сторона инициирует проведение в безотлагательном порядке консультаций рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции", – сказал Резников.
По его словам, украинская сторона обратилась к спецпредставителю председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау с просьбой сообщить представителю делегации РФ Бориса Грызлова о данной инициативе.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 мая Резников сообщал, что Россия не предприняла шаги для выполнения договоренностей нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года, но Зеленский готов к новой встрече в нормандском формате.
- 5 мая Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ. Украинскую делегацию в ТКГ возглавляет экс-президент Леонид Кучма, его первым заместителем стал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, заместителем – председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.