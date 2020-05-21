"Не за долги". Малюська прокомментировал продажу "арестованной" собаки Минюстом
Министр юстиции Денис Малюська, пояснил, что питбультерьер, выставленный на торги СЕТАМ как арестованное имущество, продается не за долги хозяина.
Вчера эта информация вызвала много возмущенных откликов в СМИ и соцсетях.
"Собака за долги" вчера стала одной из топ-новостей и топ-манипуляций. Этой собаке "не повезло с хозяевами и не повезло с характером. Результат – укушенные прохожие. Владелец оштрафован постановлением Краснолиманского городского суда Донецкой области и этим же постановлением суд постановил эту собаку конфисковать", – написал министр в Facebook.
Он также сообщил, что скоро на СЕТАМ появится лот с тремя львами (Риччи, Витольд, Багира) и пятью медведями (Балу, Маша, Аня, Потап, Тимоша).
Министр признал, что животных иногда решениями судов действительно забирают за долги. Но это сельскохозяйственные животные, которые имеют существенную ценность.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 февраля депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, если такая у нее есть, чтобы оплатить платежку за газ.
- Позже нардеп Брагар извинился за сделанное предложение. "Слуга народа" говорит, что он новое лицо в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы.
- Замглавы фракции Евгения Кравчук от имени партии также извинилась за слова своего коллеги и посоветовала ему не ходить на эфиры.