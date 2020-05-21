Нацсовет по ТВ проверит телеканал "1+1" из-за карты Украины без Крыма
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеочередную проверку телеканала "1+1" из-за показа в эфире карты Украины без оккупированного Россией Крыма. Проверка будет проведена после окончания карантина.
Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.
Отмечается, что о проведении проверки попросила Служба безопасности Украины.
Карта Украины без Крыма была показана 13 апреля в выпуске новостей "ТСН" в сюжете про "Обвал цен".
"Национальный совет на заседании 21 мая принял решение назначить внеплановую проверку ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" (логотип "1+1") по лицензии на многоканальное вещание в сети МХ-1. Телеканал в новостях показал карту Украины без оккупированной Автономной Республики Крым", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в выпуске новостей показали карту Украины без Крыма со ссылкой на карту, опубликованную на интернет-странице энергетической европейской биржи Nord Pool Spot.
Как отмечается, по результатам проверки Национальный совет примет законодательно обоснованное решение.
Отметим, что в указанном ролике от "1+1", загруженном на Youtube программы "ТСН", в сюжете не показана карта.
Как ранее сообщал Фокус:
- 29 апреля в аэропорту Борисполь транслировался видеоролик с Украиной без Крыма. Мининфраструктуры из-за этого начало служебное расследование.
- В Киеве в одном из гипермаркетов продавались школьные дневники, на которых карта Украины изображена без полуострова Крым.