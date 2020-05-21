Боевики "ЛНР" опять угрожают наступлением
"ЛНР" вновь пригрозила Киеву военным обострением. В частности, представитель "ЛНР" в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Родион Мирошник предупредил Украину о "готовности дать адекватный ответ на провокации", передает РИА Новости.
"Мы готовы к адекватному ответу на любые провокации со стороны Украины... Все вооруженные подразделения приведены в боевую готовность, подтянуты к наиболее активно действующим участкам. Поэтому мы готовы применить в ответ на действия Украины свои вооруженные силы", – заявил Мирошник.
Он отметил, что обычно "ЛНР" "только сдерживалась", но сейчас боевики готовы к более широкому применению сил.
"Сейчас мы готовы к более адекватным действиям, к более широкому применению сил, которыми мы располагаем", – сказал Мирошник
По его словам, обстрелы с украинской стороны не прекращаются, в том числе по объектам инфраструктуры.
Как ранее сообщал Фокус:
- 20 мая лидеры донбасских "республик" практически синхронно выступили с заявлениями, что перевели свои "вооруженные силы" в состояние боевой готовности и готовы начать наступление. Причиной этого решения названы "обстрелы и провокации" со стороны Объединенных сил.
- В тот же день на пресс-конференции президент Владимир Зеленский, реагируя на обвинения со стороны руководителей "Л/ДНР" и их угрозы, сказал: "Было заявление Пасечника. Два месяца десятки машин ОБСЕ не пропускают на ту территории. И при этом они говорят, что ОБСЕ фиксирует, что мы стреляем по гражданским. Мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам".
- Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что украинская сторона созывает внеочередное заседание группы по безопасности в ТКГ по поводу ложного обвинения ВСУ в якобы обстреле объектов энергетической инфраструктуры на неподконтрольных территориях Луганской области.