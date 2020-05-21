Боевики "ЛНР" опять угрожают наступлением

"ЛНР" вновь пригрозила Киеву военным обострением. В частности, представитель "ЛНР" в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Родион Мирошник предупредил Украину о "готовности дать адекватный ответ на провокации", передает РИА Новости.

"Мы готовы к адекватному ответу на любые провокации со стороны Украины... Все вооруженные подразделения приведены в боевую готовность, подтянуты к наиболее активно действующим участкам. Поэтому мы готовы применить в ответ на действия Украины свои вооруженные силы", – заявил Мирошник.

Он отметил, что обычно "ЛНР" "только сдерживалась", но сейчас боевики готовы к более широкому применению сил.

"Сейчас мы готовы к более адекватным действиям, к более широкому применению сил, которыми мы располагаем", – сказал Мирошник

По его словам, обстрелы с украинской стороны не прекращаются, в том числе по объектам инфраструктуры.

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