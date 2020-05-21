Из затонувшего в Одессе танкера Delfi начало вытекать топливо

В ночь на 21 мая произошла утечка топлива с затонувшего у побережья Одессы танкера Delfi.

Об этом сообщил председатель депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций Одесского горсовета Александр Иваницкий, передает Укринформ.

"Ночью правоохранители зафиксировали запах нефтепродуктов, доносившийся с танкера, и мы направили представителей Департамента экологии и развития рекреационных зон и специалистов Госэкоинспекции. Они сделали заборы воды и обнаружили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязнения воды вредными веществами. Кроме того, передали пробы воды в специализированную лабораторию, где точно определят уровень превышения ПДК и оценят ущерб экологии", – говорит Иваницкий.

Мэр города Геннадий Труханов заявил, что, в связи с утечкой топлива решено осуществлять ежедневный мониторинг воды в районе танкера.

Кроме того, чтобы предотвратить распространение нефтепродуктов в море, установят боновые заграждения повышенной плавучести вокруг танкера.

Как ранее сообщал Фокус:

Поздно вечером 21 ноября в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря танкер Delfi. Корабль находился в акватории порта "Южный", его отнесло в сторону Одессы.

Украинская сторона не cмогла связаться с судновладельцем: танкер Delfi – "серый", без регистрации. По данным капитана Одесского порта, судновладелец запрещал экипажу покидать танкер.

Глава Одесской ОГА также собрал заседание оперативного штаба в связи с ситуацией вокруг сорвавшегося с якоря танкера Delfi.

Впоследствии танкер лег на бок, из него в море потек мазут. Спасателям удалось эвакуировать из корабля троих членов экипажа, включительно с капитаном.