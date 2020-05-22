Массовое убийство на Житомирщине: арендатор пруда расстрелял 7 рыбаков

В селе Новоселица Житомирской области арендатор пруда расстрелял семерых рыбаков, с которым перед этим распивал спиртные напитки. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Сегодня, около 1.00, в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек", - говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Детали трагедии рассказал замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook. По его словам, на берегу пруда отдыхала компания киевлян, которая уже не раз ездила ловить рыбу в село Новоселица.

"Всего по данным следствия их было 9 человек, включая арендатора ставка, гражданина 3. 1962 г.р. После распития спиртных напитков 6-ро отдыхавших легли спать в стоящем на берега пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором ставка", - пишет Геращенко.

Около часа ночи, арендатор пруда, профессиональный охотник, "на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений", начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ".

Сначала он убил двоих рыбаков, что оставались с ним, а потом расстрелял спящих. Всего убил семерых человек. Только один из рыбаков, услышав выстрелы, сумел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию.

Подозреваемый в убийстве сейчас находится под стражей. Ружье из которого было осуществлено массовое убийство изъято. Задержанного направят на судебно-психиатрическую экспертизу после чего суд решит вменяемый он или нет.

"Думаю, что суд не будет иметь другого решения как пожизненное лишение свободы для человека лишившего жизни семерых", - отметил Геращенко.

Как ранее сообщал Фокус:

В Брансуике, штат Джорджия, США, офицеры ФЮР арестовали 64-летнего бывшего копа Грегори МакМайкла и его 34-летнего сына Трэвиса за убийство 25-летнего темнокожего Ахмада Арбери. Юношу застрелили на пробежке.