Карантин в Киевской области смягчать не будут, – ОГА

Уровень заболеваемости COVID-19 превышает в Киевской области установленный Кабмином показатель. В связи с этим карантин в области с 22 мая смягчать не будут. Об этом сообщается на сайте Киевской облгосадминистрации.

За последнюю неделю количество новых случаев заболевания коронавирусом в регионе составляет в среднем 13,9 на 100 000 человек (согласно постановлению КМУ – должно быть меньше 12). Загруженность коек для зараженных коронавирусом в медучреждениях области – 8,9% (для ослабления карантина нужно менее 50%), среднее количество ПЦР-тестов – 19,2 на 100 000 человек (нужно более 12).

"Так как один из необходимых факторов (инцидентность) превышает установленный показатель, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не имеет права принять решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий", – говорится в сообщении Киевской облгосадминистрации.

Там добавили, что отслеживают эпидемическую ситуацию в регионе ежедневно и в случае ее улучшения решение об ослаблении карантина "будет принято немедленно".

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Кабмин определил даты смягчения карантинных ограничений. С 22 мая запускается городской и пригородный транспорт, открываются отели (без ресторанов и бассейнов), разрешаются спортивные мероприятия без зрителей. С 25 мая открываются метро и детсады. В регионах будет действовать так называемый адаптивный карантин: ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС (комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, – ред.).