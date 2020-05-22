Кернес анонсировал запуск метро в Харькове

Харьковский метрополитен возобновит работу 25 мая в 5:30. Об этом сообщил городской голова Геннадий Кернес.

"В связи с ослаблением карантина и на основании постановления Кабинета министров, харьковский метрополитен начинает свою работу в 5:30 утра 25 мая", – отметил он.

При этом Кернес напомнил: "Карантин не отменен, а только ослаблен, и необходимость придерживаться санитарных норм в общественном транспорте, включая метро, действует и сегодня".

16 марта Кернес сказал, что считает предложение президента Зеленского закрыть метро необоснованным для города: "Люди должны же как-то ездить на работу и передвигаться".

6 мая Кернес говорил: "12 мая мы хотим запускать метро в Харькове. Ни в одной стране мира не закрыли метро. Даже в Италии и Испании работало метро. В Кабмине этого не понимают. Они считают, что это рассадник коронавируса. Но это не так, потому что в подземке работают мощные вытяжки".

14 мая он заявил, что в городе необходимо возобновить работу метрополитена, и упрекнул главу Кабмина Дениса Шмыгаля в его нежелании этому содействовать. "Я не знаю, почему премьер-министр Шмыгаль так зацепился за то, чтобы не открывали метро. Я вчера слушал его заявление о том, что метро является большим как бы распространителем коронавируса. Нет!", – сказал он.

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко призвал разрешить в столице запуск метро с 25 мая, поскольку в Киеве уже сейчас наблюдается транспортный коллапс.

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