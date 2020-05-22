В Запорожье вспышка сальмонеллеза: 12 человек госпитализированы

В Запорожье у 12 человек зафиксировали сальмонеллез. Их госпитализировали в местную больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

За несколько дней до госпитализации все пострадавшие питались в одном буфете.

"Проводится исследование пищевых продуктов, питьевой и сточной воды. Также опрашивают и обследуют контактных лиц. Проводится заключительная дезинфекция в очаге по месту жительства заболевших. Противоэпидемические мероприятия продолжаются", – говорится в сообщении.

Острая кишечная инфекция чаще всего попадает в организм человека с зараженной пищей или водой, говорят в ЦОЗ.

Инфекция может находиться в сырой и плохо термически обработанной пищи животного происхождения.

Как ранее сообщал Фокус: