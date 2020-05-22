На ВНО пустят только в масках и c проверкой температуры
Минздрав утвердил условия для проведения ВНО в Украине в условиях карантина.
Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
Допуск к тестированию будет осуществляться лишь при наличии маски, а также при отсутствии температуры и симптомов заболевания.
Перед началом экзамена всем участникам и привлеченным лицам проведут температурный скрининг и осмотр на наличие респираторных болезней.
К экзаменам будут допущены лица, у которых:
- температура тела составит не более 37,2 градусов;
- отсутствуют признаки респираторных заболеваний (кашель, насморк, боль в горле, общая слабость);
- будет одета маска или респиратор, которые будут закрывать нос и рот.
Места для проведения ВНО должны отвечать следующим требованиям:
- дистанция между участниками во время тестирования – не менее 1,2 метра друг от друга;
- на входе в здание – место для обработки рук антисептиком;
- в санитарных комнатах – жидкое мыло, антисептики и бумажные полотенца;
- во время тестирования, при благоприятной погоде, рекомендуется открывать окна при закрытых входных дверях;
- запрещен допуск в здание сопровождающих лиц, кроме тех, кто сопровождает людей с инвалидностью;
- в местах проведения тестирования должны дежурить медицинские работники;
- наличие контейнеров или урн с крышкой для использованных масок на выходе;
- перед и после тестирования аудитории проветриваются не менее 30 мин;
- проведение дезинфекции поверхностей, дверных ручек, столов, мест для сидения после тестирования.
Кроме того, на месте проведения ВНО будут доступны антисептики, а каждый участник получит маску.
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