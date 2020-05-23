Друг ты мне или лот? Почему Минюст торгует конфискованными домашними животными

За какие грехи продают собак

На аукционе интернет-платформы ГП “СЕТАМ”, подчиненной Минюсту, появились два живых лота. Овчарка Джек из Хмельницкого и питбуль Тора из Лимана. Собак конфисковали якобы за долги, и теперь Джека можно выкупить за 1300 грн (это начальная стоимость лота) и Тору — за 112 грн 50 коп.

Тору уже продали, новый владелец неизвестен

Зоозащитники и просто неравнодушные украинцы готовы разорвать министра юстиции за действующие законы, из-за которых в итоге страдают животные. Денис Малюська в свою очередь уверяет, что, во-первых, выставленные на аукцион животные не такие уж и беззащитные, а во-вторых, не за долги их конфисковали, а за нападение на людей.

“Сначала об этой конкретной собаке [здесь речь о питбуле], которой не повезло с хозяевами, не повезло с характером. Результат — укушенные обычные прохожие, владелец оштрафован постановлением Краснолиманского городского суда Донецкой области и этим же постановлением суд постановил собаку конфисковать. То есть речь не идет о продаже за долги”, – прокомментировал ситуацию Малюська на своей странице в “Фейсбуке”.

Министр предположил, что реакция СМИ была бы совершенно другой, если бы собака покусала не взрослых, а детей, и отметил, что таких интересных лотов бывает много.

“Вероятно, скоро на “Сетаме” появится лот с тремя львами (Риччи, Витольд, Багира) и пятью медведями (Балу, Маша, Аня, Потап, Тимоша). О них расскажем отдельно”, – предположил он.

Чиновник также отметил, что Минюст действительно по решению судов вынужден отбирать животных у их владельцев, и подчеркнул, что это часто идет на пользу тем животным, которых забирают из-за ненадлежащего содержания.

“Иногда животных забирают за долги, но здесь речь обычно идет о домашних животных, которые имеют стоимость. Если животное является домашним животным, его за копейки (цена лотов мизерная) выкупают обратно владельцы (через родственников или близких). Понимаю, что у многих отложился в голове необдуманный тезис депутата о продаже собак для оплаты коммунальных услуг. Реалии жизни несколько сложнее”, – написал министр.

Позже Малюська комментировал эту патовую ситуацию в прямом эфире “Завтрак с 1+1” и подтвердил тот факт, что собака в украинском законодательстве считается вещью.

“Так же, как корова, свинья и любое другое животное, где сложно разобрать эмоциональное или психологическое отношение к животному и насколько оно важное и критическое”, – сказал министр и согласился с тем, что этот вопрос в законодательном поле следует проработать и пересмотреть.

До продажи собаки живут в семье старого владельца

Денис Малюська также попытался оправдать систему, указав на то, что словосочетание “за долги” – это лишь судебная формальность. Указать в постановлении суда “изъять за нарушение правил содержания и выгула и нанесение увечий человеку”, видимо, больше времени занимает, чем коротко – “за долги”. Теоретически изъять собаку за долги могут, но в Украине это не практикуется.

Александр Мамро, и. о. гендиректора ГП “СЕТАМ”, рассказал Фокусу о процедуре конфискации собак.

“Все собаки реализовывались и реализуются предприятием “СЕТАМ” только на одном основании решением суда о конфискации, основание – нарушение правил содержания собак, которое повлекло причинение вреда здоровью людей. Никто за долги не изымает животных и тем более не продает их на государственном уровне”, – сказал Александр Мамро.

Вырисовывается следующая логика событий. Владелец собаки допустил факт причинения ущерба или увечий человеку своим питомцем. Пострадавший обратился с заявлением в полицию, после чего дело направили в суд, где его квалифицировали по ч. 2 ст. 154 КУоАП (Нарушение правил содержания собак и кошек). Эта статья предусматривает штраф в размере 51 грн с конфискацией животного. При этом его хозяина могут назвать должником, потому что он не оплатил штраф за нарушение правил содержания собаки.

Пока не состоится аукцион, питомец все время находится у своего хозяина. К нему наведываются представители оценочного бюро, которые составляют характеристику и определяют начальную сумму лота. Уже после того как состоятся торги, за собакой приезжают выкупившие его участники аукциона и приставы.

По словам Александра Мамро, как правило, питомцев всегда выкупают или их же хозяева, или знакомые. И не случалось еще в практике, когда конфискованное животное оставалось без семьи. Согласно процедуре “СЕТАМ”, если лот не покупают сразу, его уценят, и это касается всего “конфиската”, в том числе и живого.

И пока украинцы возмущены формулировкой “за долги” и из-за выставленных живых лотов на аукционе, никто не вникает в историю самих собак и то, почему, собственно, они попали на торги.

Тора – умная, но эмоциональная собака

Питбулю Торе 5 лет. Очень красивая собака светло-тигрового окраса. Сказать, что о ней не заботились, нельзя. Согласно ветеринарному паспорту, Тора регулярно проходила вакцинацию да и, судя по фото, не выглядит изнеможенной и неухоженной. Да, Денис Малюська был прав, сказав, что собаке не повезло с характером: Тора очень эмоциональная.

“Собака не виновата. Виноваты мы”, – говорит Фокусу мама владельца собаки Константина Гриня.

Семья проживает в доме барачного типа, что, в свою очередь, означает наличие соседей на одном участке.

“Тора очень умная собака, но всегда была взбалмошная. Охраняет территорию и резко реагирует на посторонних. Когда ко мне приходят гости, которых она знает, встречает их радостно и агрессию не проявляет. Но однажды в гости к соседке пришла ее подруга, и Тора сорвалась. Очень сильно покусала женщину”, – продолжает наша собеседница.

Владельцы признают, что сами не смогли правильно воспитать питбуля

По словам женщины, это случилось еще осенью 2019 года, и тогда же семья Гриня оплатила штраф за нарушение правил содержания собаки и причиненный ущерб жизни и здоровью пострадавшей. С тех пор Тора не выходит без поводка на улицу и находится под постоянным присмотром отца семьи – Владимира. И хоть по документам хозяином собаки значится сын Константин, именно его папа все время занимался с собакой и пытался ее дрессировать.

“Тора умная, я повторюсь, но это питбуль, и иной раз что-то у нее как замкнет, и она начнет вести себя агрессивно. На нас не нападала никогда, но обуздать ее нрав мы не в силах самостоятельно. Я с недавних пор почти ослепла, муж хоть и занимается с собакой, но много времени для этого нет. Потому мы были бы рады, если бы волонтеры все же забрали Тору”, – говорит хозяйка собаки.

Семья Гриня узнала о том, что Тору выставили на аукцион 20 мая, и подчеркивает, что не за долги, а потому что собака напала на человека. Также хозяева признаются, что участвовать в торгах за своего питомца не будут – перевоспитывать питбуля должны профессионалы.

На момент написания этого текста аукцион по Торе завершился – собаку выкупили за 11 249,99 грн. Кто ее новый владелец, пока неизвестно.

Арест Джека как месть соседки

Среднеевропейской овчарке Джеку два года. Большой, красивый пес живет в частном доме и долгое время очень любил наведываться к соседке в гости – пролазил под забором.

“У нас с соседкой общий забор, и когда Джек был еще маленький, вечно делал подкопы и пролазил под забором. Тогда этот факт больше беспокоил меня, чем соседку. Пес игривый, ему гулять хочется, мир исследовать. Я предложил укрепить забор, чтобы собака не топталась на чужой территории, но соседка категорически отказалась, мол, вам надо, ставьте себе отдельный забор в метре от общего”, – рассказывает Фокусу хозяин Джека Андрей Василишин.

Но новый забор поставить физически невозможно, ведь расстояние от дома до общего ограждения составляет всего 70 см, а скандальная соседка, как выразился Василишин, на компромиссы идти всячески отказывалась и лишь искала повод придраться к собаке.

“Мой папа старенький уже, по неосторожности выпустил Джека за калитку без поводка и наткнулся на нашу соседку. Возмущения было много. Но пес ее не кусал. Видимо, от происходящей вокруг истерики он схватил за рукав другую соседку, которая оказалась рядом. Ну вот это и послужило поводом для обращения в правоохранительные органы”, – продолжает наш собеседник.

Андрей Василишин также уточняет, что собаку не за долги конфисковали, а по факту обращения о нападении животного. Судебное дело завели на старенького папу Василишина, хотя по документам Джека его хозяином значится Андрей.

Джек стал жертвой соседских взаимоотношений

“Мы не получили извещения о начале слушания, суд прошел без нашего участия. Я пытался обжаловать решение и обращался и в прокуратуру, и в Министерство юстиции. Отовсюду получал отписки, что обращение передали куда-то еще дальше. В итоге Джека выставили на аукцион”, – говорит хозяин овчарки.

На адвокатов и судебные разбирательства у семьи нет денег. Участвовать в торгах Андрей готов, но переживает, что сумма может вырасти еще больше, чем начальная – 1300 грн, и у него попросту не хватит средств.

“Я не отдам Джека. Он с тех пор живет дома и не проявляет агрессию. Это мой пес, и я его люблю, как можно отдать кому-то своего члена семьи?” – заявляет Василишин.

Нечеловеческие законы

“Нет плохих собак, есть неправильный подход к их воспитанию. Проведите параллель с воспитанием ребенка. Если вы вовремя не объясните своему чаду, что отбирать игрушки у других детей нельзя, что девочек бить нельзя и обзываться нельзя, когда ребенок вырастет, такое поведение ему будет казаться нормой. Здесь точно так же: если вовремя не заняться обучением собаки и не направить ее энергию в правильное русло, возникнет риск агрессивного поведения”, – объясняет Фокусу кинолог Ирина Слюсарь.

По словам кинолога, больших собак и тем более тех, кто проживает в частном секторе и изначально является сторожем своей территории, нужно дрессировать. С ними нужно постоянно заниматься. Мало просто завести овчарку, надеть на нее намордник и говорить всем вокруг: “Она не укусит”. Животные, как и люди, реагируют на множество разных факторов, начиная от магнитных бурь и заканчивая истеричным криком проходящего мимо человека. Чтобы наверняка быть уверенным, что ваш пес не причинит вреда другому человеку, нужно к этому приложить большие усилия – не только тренировать собаку физически, но и развивать ее умственные способности.