МВД назвало предварительную версию смерти депутата Давиденко

Предварительная версия смерти народного депутата Валерия Давыденко – самоубийство. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в Facebook.

"Предварительная версия – самоубийство", – написал он.

Шкиряк отметил, что на месте события работает оперативная группа полиции Киева.

"Также там лично находится руководитель ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко", – написал он.

Следователи уже начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины).

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что рядом с телом народного депутата найден пистолет.

"Рядом с телом найден пистолет", – говорится в сообщении.

Как сообщает LB.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах, следствие не исключает версии инсценировки самоубийства.

Такую версию также не исключает экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Пока рассматривается версия самоубийства народного депутата Валерия Давиденко из наградного "Глока" (пистолета). Хотя, как по мне…", – написал он.

Он также сообщил, что полиция сейчас изучает записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, сегодня, 23 мая в собственном офисе в Киеве был найден мертвым народный депутат Украины Валерия Давиденко.

"В 18:37 женщина сообщила об этом в столичную полицию по спецлинии 102", – сказали в полиции.

Как ранее сообщал Фокус:

В июне прошлого года в Киеве в результате огнестрельного ранения погиб депутат (Народный фронт) Дмитрий Тымчук.