На Донбассе ликвидированы двое боевиков, еще двое – ранены
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Были применены артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
По данным разведки, украинские военные уничтожили двух российских оккупантов и, по меньшей мере, двух ранили.
Обстрелы боевиков велись с окраины Каменки по направлению оккупированной Васильевки. Рядом с Авдеевкой враг выпустил 20 мин 82-го калибра, обстрелы зафиксировані также у Красногоровки, Новотроицкого и трижды у Старогнатовки.
Недалеко от населенного пункта Водяное оккупанты из минометов 120 мм и 82 мм выпустили 13 мин. Возле Орехового зафиксированы два нарушения режима прекращения огня. А неподалеку Новолуганского боевики выпустили 30 снарядов со ствольной артиллерии и 26 минометных боеприпасов.
Потерь среди украинских военных не зафиксировано.
Как ранее сообщал Фокус:
- 20 мая лидеры донбасских "республик" практически синхронно выступили с заявлениями, что перевели свои "вооруженные силы" в состояние боевой готовности и готовы начать наступление. Причиной этого решения названы "обстрелы и провокации" со стороны Объединенных сил.
- В тот же день на пресс-конференции президент Владимир Зеленский, реагируя на обвинения со стороны руководителей "Л/ДНР" и их угрозы, сказал: "Было заявление Пасечника. Два месяца десятки машин ОБСЕ не пропускают на ту территории. И при этом они говорят, что ОБСЕ фиксирует, что мы стреляем по гражданским. Мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам".