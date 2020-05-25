В Минздраве сообщили, когда рассмотрят возможность проведения концертов

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что позволить проводить концерты в Украине пока невозможно.

Об этом он сообщил на брифинге.

На вопрос о том, могут ли в Украине позволить провести концерт, Ленни Кравитца, который запланирован на 13 июня, Степанов ответил, что это невозможно.

"Мы сможем об этом говорить ближе к 22 июня – как, каким образом можно разрешить крупные мероприятия, в какие сроки и при каких условиях", – сообщил министр.

Отметим, согласно графику адаптивного карантина, который опубликовал премьер-министр Денис Шмыгаль, с 10 июня разрешались культурные мероприятия при условии не более 1 человека на 5 кв. метров. Однако, не сообщалось, идет ли речь о проведении концертов.

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