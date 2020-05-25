В Минздраве сообщили, когда рассмотрят возможность проведения концертов
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что позволить проводить концерты в Украине пока невозможно.
Об этом он сообщил на брифинге.
На вопрос о том, могут ли в Украине позволить провести концерт, Ленни Кравитца, который запланирован на 13 июня, Степанов ответил, что это невозможно.
"Мы сможем об этом говорить ближе к 22 июня – как, каким образом можно разрешить крупные мероприятия, в какие сроки и при каких условиях", – сообщил министр.
Отметим, согласно графику адаптивного карантина, который опубликовал премьер-министр Денис Шмыгаль, с 10 июня разрешались культурные мероприятия при условии не более 1 человека на 5 кв. метров. Однако, не сообщалось, идет ли речь о проведении концертов.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.
- Сперва глава Минздрава Максим Степанов утверждал, что в Киеве нельзя смягчать карантин из-за невыполнения требований адаптивного карантина, но после разрешил, заявив, что получил новые показатели готовности регионов. Таким образом, карантин в Киеве все же был смягчен.