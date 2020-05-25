СБУ завела дела на 6 компаний-поставщиков медсредств врачам

СБУ открыла уголовные дела против шести компаний, участвовавших в закупках медсредств против коронавируса. Об этом стало известно на совещании в Офисе президента по противодействию распространению.

Компании, против которых открыты производства, либо не поставляли товары после получения денег, либо поставляли товар ненадлежащего качества, либо совершали иные противоправные действия.

Премьер Денис Шмыгаль, который также присутствовал на совещании, со своей стороны сообщил, что Кабмин сейчас нацелился на создание трехмесячного запаса средств защиты для медиков. Поставлять средства защиты будут те компании, которые смогут это сделать в ближайшее время.

Кроме того, на совещании сообщили, что госпредприятие "Медзакупки" до конца недели должно заключить первые договора на закупку средств индивидуальной защиты для украинских больниц. Первые поставки ожидаются на следующей неделе.

По словам главы МОЗ Максима Степанова, тот факт, что таких закупок от ГП не было до сих пор, объясняется "длительными техническими процедурами".

Гендиректор "Медзакупок" Арсен Жумадилов также сообщил, что госпредприятие со вторника начинает закупки по сокращенной процедуре в системе Prozorro. На это выделили почти 3 млрд грн, в то время как каждый месяц на такие закупки нужно выделять около 750-760 млн грн (на всю Украину).

Как ранее сообщал Фокус:

17 апреля МОЗ запретил госпредприятию "Медицинские закупки Украины" закупать что-либо для борьбы с COVID-19, потому что ГП якобы не советуется с министерством по этому поводу.

Позже замглавы Минздрава Светлана Шаталова объяснила, почему ведомство решило провести тендер по закупке защитных костюмов самостоятельно: "Закупки" якобы хотели купить костюмы, в которых "швы прошиты иглой, а они должны быть проклеены".

27 апреля глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Минздрав начинает проводить тщательную проверку закупок средств индивидуальной защиты, в т.ч. и для медиков.