Метро Днепра открылось вслед за Киевом и Харьковом
В понедельник, 25 мая, в 15:00, неработавший более двух месяцев Днепровский метрополитен возобновил перевозку пассажиров.
Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.
"Сообщаем, что с 15:00 25 мая возобновляется перевозка пассажиров в Днепровском метрополитене. Допуск пассажиров на станции будет возможен только при наличии защитных средств – маски и перчатки. Просьба пользоваться метрополитеном только при необходимости", – сообщила пресс-служба метрополитена.
Стоит отметить, что утром 25 мая в Киеве и Харькове уже открылось метро.
Метро в Днепре начало работу позже, чем в Киеве и Харькове, из-за отсутствия своевременного решения областной комиссии ТЭБ и ЧС.
Как написал в Facebook заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, город не мог запустить метро без юридических оснований.
"Городской совет был готов к запустить его работу еще в пятницу. Технически у нас нет совершенно никаких проблем", – написал он.
Мэр Днепра Борис Филатов также написал в Facebook о возобновлении работы метро.
По словам Филатова, общественный транспорт в городе возвращается к нормальному режиму работы без спецбилетов, но сохраняются требования по соблюдению масочного режима и социальной дистанции.
Он также добавил, что усиленная санитарная обработка вагонов электротранспорта и салонов автобусов не прекращается с конца февраля.
Как ранее сообщал Фокус:
- Метро Днепра прекратило работу 17 марта из-за карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса.
- В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.