Украинцам за электричество будут приходить две платежки
Национальная комиссия по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует разделение тарифа на электроэнергию для населения на поставку и транспортировку.
Об этом сообщил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, передает Цензор.НЕТ.
"Безусловно. Для промышленных потребителей такое разделение уже существует. В дальнейшем это ждет все сферы энергетики. Так работает энергетика во все странах. Потому что транспортировка – это природная монополия, а поставка – это конкурентный рынок и эти услуги должны предоставлять разные компании", – говорит Тарасюк.
Отметим, такая же практика введена на рынке газа с января 2020 года.
На то время премьер-министр Алексей Гончарук говорил, что разделение платежек на две части не повлияет на совокупную стоимость платежа.
Как ранее сообщал Фокус:
- Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает с 1 января 2021 года отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт*ч электроэнергии в месяц.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство нашло решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое на следующую зиму.
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