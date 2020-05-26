Первый день работы метро в Киеве: пассажиропоток сократился в 5 раз
Столичный метрополитен в первый день работы после карантина перевез 310 000 пассажиров.
Об этом сообщил замглавы КГГА Александр Густелев, говорится на сайте Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что это почти в пять раз меньше обычного пассажиропотока: на портале киевского метрополитена говорится, что каждый день услугами "подземки" пользуются 1,5 млн человек.
При этом, в киевском метро во второй день после ослабления карантина увеличилось количество пассажиров по сравнению с первым днем возобновления работы "подземки". Однако людей в метро все равно меньше, чем в докарантинный период.
В КГГА напомнили, что все пассажиры все еще должны быть в метрополитене в масках или респираторах, также рекомендуется использовать перчатки, соблюдать режим социального дистанцирования и оплачивать проезд бесконтактно.
Поезда перед каждым рейсом проходят дезинфекцию, а на платформах нанесена специальная разметка для соблюдения пассажирами дистанции.
Также на станциях метро разместили информационные материалы относительно мер безопасности для сдерживания распространения коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром в понедельник, 25 мая, заработал Киевский и Харьковский метрополитены. В метро впускают в масках и просят соблюдать безопасную дистанцию. Однако позволяют заходить без перчаток.
- 25 мая, в 15:00, неработавший более двух месяцев Днепровский метрополитен также возобновил перевозку пассажиров.
- Киевский метрополитен за период карантина недополучил 600 миллионов гривен.