Ситуация на Донбассе: шесть обстрелов, погиб украинский военный
За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного защитника. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя. Наши военнослужащие четко дали понять захватчикам, что такие преступные действия без ответа не останутся. Прицельным огнем украинские защитники заставили оккупантов свернуть свою вооруженную активность", – сказано в сообщении.
По данным разведки, за минувшие сутки украинские воины уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного оккупанта. С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.
Как ранее сообщал Фокус:
- 20 мая лидеры донбасских "республик" практически синхронно выступили с заявлениями, что перевели свои "вооруженные силы" в состояние боевой готовности и готовы начать наступление. Причиной этого решения названы "обстрелы и провокации" со стороны Объединенных сил.
- В тот же день на пресс-конференции президент Владимир Зеленский, реагируя на обвинения со стороны руководителей "Л/ДНР" и их угрозы, сказал: "Было заявление Пасечника. Два месяца десятки машин ОБСЕ не пропускают на ту территории. И при этом они говорят, что ОБСЕ фиксирует, что мы стреляем по гражданским. Мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам".