Розничные цены на автогаз в Украине превысили 10 гривен за литр

В среду, 27 мая, в Украине розничные сети АЗС повысили стоимость сжиженного газа еще на 10-50 копеек за литр, что привело к росту средней цены автогаза по Украине на 14 коп. – до 10,01 грн/л.

Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы А-95.

Так, консолидированная сеть Привата, владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 8 коп/л – до 9,42 грн/л. В Одесской области группа увеличила цены сразу на 40 коп/л – с 9,3 до 9,7 грн/л. В остальных регионах цены подняли на 10-30 коп/л.

На станциях WOG цена в среднем выросла на 10 коп/л – до 10,86 грн/л. На столичных АЗС этой же сети – 10,78 грн/л.

БРСМ-Нафта, KLO и Авантаж повысили цены на 15-20 коп/л. Автотранс – на 25 коп/л.

В целом за прошлую неделю (с 15 по 22 мая) цены сжиженного газа в сетях АЗС выросли в среднем на 93 коп/л (на 10,8%) – до 9,55 грн/л.

По данным Консалтинговой группы А-95, за прошедшую неделю оптовые цены на СУГ выросли на 14%, до 16 800 грн/т. Всего с начала месяца цена автомобильных партий СУГ на ГНС повысилась на 57% (на 6030 грн/т). При этом розничные цены с начала месяца увеличились на 18% (на 1,65 грн/л).

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