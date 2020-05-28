В Минздраве рассказали, когда ждут нулевую статистику по коронавирусу

Украина
Виктор Ляшко считает, что новых случаев болезни не будут фиксироваться после 22 июля

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что 22 июня рассматривается как день, когда в стране не будет зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом он сообщил в эфире телеканала Zik.

"Мы говорим о 22 июня", – сказал Ляшко, отвечая на вопрос, когда, по его мнению, в стране не будут фиксировать новых случаев болезни.

Он подчеркнул, что ситуация будет зависеть от того, "как поведет себя вирус".

"Очень много будет зависеть от того, есть ли сезонность у этого вируса, или нет. Потому что сейчас мы могли бы сказать, что есть сезонность, потому что география циркулирования вируса повторяет грипп и гриппоподобные заболевания. Но неожиданно в этом нашем графике появилась Российская Федерация, которая показывает динамику, когда болезнь в Европе уже идет на спад. Обычно у нас все страны Европы должны были бы показывать значительное снижение, после Европы должна была идти Северная Америка, Южная Америка, страны Африки, затем Австралия и снова на Китай", – сказал Ляшко.

Как ранее сообщал Фокус:

  • С 22 мая Украина перешла на модель адаптивного карантина (ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС).