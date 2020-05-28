В Киеве отложили начало пляжного сезона

Пляжи в Киеве не откроются 1 июня из-за того, что они должны получить "санитарные паспорта".

Об этом сообщил главный санитарный врач Киева Олег Рубан, передает РБК-Украина.

По его словам, планируется, что пляжи будут открыты не раньше 7 июня.

Рубан говорит, сейчас ведется обследование 14 пляжных зон города. В частности, дна водоемов и питьевой воды в фонтанчиках. По результатам исследований пляжам должны выдать так называемый "санитарный паспорт". Без него пляжи не откроют.

"Все эти мероприятия уже начали, они могут проводиться 7-10 дней. Поэтому можем говорить, что в наиболее перспективном варианте открытие пляжей состоится в 7-10 числах", – говорит Рубан.

Что касается лабораторного испытания воды в водоемах, то замеры будут сделаны позже из-за того, что температура воды еще низкая.

"Потому что воду в водоеме можно исследовать лишь после температуры 17-18 градусов. Сегодня эта температура составляет 13-14 градусов. Тогда мы сможем провести лабораторное исследование воды и песка, а также питьевой воды. Тогда можем говорить об открытии пляжей в официальном режиме", – говорит Рубан.

В КП "Плесо" сообщили, что подготовка пляжей к купальному сезону идет в активном режиме.

"Сейчас мы ждем официального сообщения и разъяснения от КГГА и от санитарного врача города Киева", – сообщили изданию.

Напомним, изначально планировалось, что пляжи будут открыты для отдыхающих с 1 июня. По словам главного санврача Виктора Ляшко, в пресной воде вирус может выживать, но в речках с проточной водой тяжело инфицироваться.

Как ранее сообщал Фокус:

С 22 мая Украина перешла на модель адаптивного карантина (ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС).