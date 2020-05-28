Довженко-Центр сообщил о своей неплатежеспособности: бюджетного финансирования нет с начала года

Национальный центр Александра Довженко сообщил о наступлении состояния неплатежеспособности.

С начала 2020 года Центр не получает запланированное государственное финансирование, так как Минфин не утвердил проект паспорт соответствующей бюджетной программы.

Одной из причин неутверждения паспорта в Центре считают "саботаж руководством Госкино своих обязанностей в части организации бюджетного процесса и представление в Минфин заниженных показателей финансирования Центра".

Поскольку бюджетными средствами покрывается 70% заработного фонда Центра, то по состоянию на май невыплаченной остается заработная плата за январь и февраль. В марте-апреле все сотрудники отправлены "в простой" с сохранением 2/3 оклада.

Весь доход от хозяйственной деятельности Центра за март-апрель был направлен на выплаты задолженности по зарплате. Центр за свой счет осуществлял уплату налогов и сборов, оплату коммунальных услуг и охраны, обеспечивая сохранность фильмофонда, архивного и музейного фондов.

Однако из-за введения на территории страны карантина основной доход Центра, который на 70% состоит из дохода от аренды недвижимости и проведения мероприятий, в марте-апреле было полностью потерян.

С конца мая Центр больше не может платить обязательные налоги и выполнять обязательства по договорам. Возобновление бюджетного финансирования в ближайшее время не ожидается.

"Мы были одним из немногих прибыльных государственных культурных институтов – даже кризисный первый квартал 2020 года завершили с прибылью. Однако, нам, к сожалению, не удалось обеспечить институциональной устойчивости Центра, а запаса прочности и собственных резервов хватило только на пять месяцев", – говорится в сообщении.

После появления этого сообщения, директор Центра Иван Козленко написал в Facebook, что Минфин вернул Минкульту проект бюджетной программы без согласования, а сам Козленко -- подал заявление об увольнении.

Позже он добавил, что В Центре полиция и СБУ проводят обыск, изымают документы. "С сегодняшним нашим заявлением это не связано. Расследуют уголовное дело по акту ревизии Госаудитслужбы".

Национальный центр Александра Довженко является единственным в стране государственным предприятием, занимающимся сохранением, возобновлением, изучением и приумножением национального фильмофонда Украины. Осуществляет научные исследования в отрасли кинематографии, издает справочную литературу по истории кино, специализированные киноиздания, занимается популяризацией украинского и мирового кино.

Имеет современную производственную базу для выполнения практически всех видов технологических работ, необходимых для изготовления и реставрации негативных и позитивных фильмокопий на кинопленке.

Согласно закону о кинематографии исходные материалы всех украинских фильмов, созданных (в том числе частично) за государственный счет, поступают на хранение в Центр Довженко.

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