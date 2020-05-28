Довженко-Центр сообщил о своей неплатежеспособности: бюджетного финансирования нет с начала года
Национальный центр Александра Довженко сообщил о наступлении состояния неплатежеспособности.
С начала 2020 года Центр не получает запланированное государственное финансирование, так как Минфин не утвердил проект паспорт соответствующей бюджетной программы.
Одной из причин неутверждения паспорта в Центре считают "саботаж руководством Госкино своих обязанностей в части организации бюджетного процесса и представление в Минфин заниженных показателей финансирования Центра".
Поскольку бюджетными средствами покрывается 70% заработного фонда Центра, то по состоянию на май невыплаченной остается заработная плата за январь и февраль. В марте-апреле все сотрудники отправлены "в простой" с сохранением 2/3 оклада.
Весь доход от хозяйственной деятельности Центра за март-апрель был направлен на выплаты задолженности по зарплате. Центр за свой счет осуществлял уплату налогов и сборов, оплату коммунальных услуг и охраны, обеспечивая сохранность фильмофонда, архивного и музейного фондов.
Однако из-за введения на территории страны карантина основной доход Центра, который на 70% состоит из дохода от аренды недвижимости и проведения мероприятий, в марте-апреле было полностью потерян.
С конца мая Центр больше не может платить обязательные налоги и выполнять обязательства по договорам. Возобновление бюджетного финансирования в ближайшее время не ожидается.
"Мы были одним из немногих прибыльных государственных культурных институтов – даже кризисный первый квартал 2020 года завершили с прибылью. Однако, нам, к сожалению, не удалось обеспечить институциональной устойчивости Центра, а запаса прочности и собственных резервов хватило только на пять месяцев", – говорится в сообщении.
После появления этого сообщения, директор Центра Иван Козленко написал в Facebook, что Минфин вернул Минкульту проект бюджетной программы без согласования, а сам Козленко -- подал заявление об увольнении.
Позже он добавил, что В Центре полиция и СБУ проводят обыск, изымают документы. "С сегодняшним нашим заявлением это не связано. Расследуют уголовное дело по акту ревизии Госаудитслужбы".
Имеет современную производственную базу для выполнения практически всех видов технологических работ, необходимых для изготовления и реставрации негативных и позитивных фильмокопий на кинопленке.
Согласно закону о кинематографии исходные материалы всех украинских фильмов, созданных (в том числе частично) за государственный счет, поступают на хранение в Центр Довженко.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 мая в Киеве и других городах состоялась акции под названием "Стоп культурный карантин". На знаковых локациях украинских городов включили лучи света, направленные в небо. Ивент был создан для поддержки работников индустрии культуры, которые остались без работы в условиях карантина. При этом они также остались без поддержки со стороны государства.
- Наравне с объединением трех министерств в единое Министерство культуры, молодежи и спорта одним из главных инфоповодов в культурной сфере в последние полгода остается происходящее в связи с конкурсом на пост главы Госкино.