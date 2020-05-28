Суд вынес приговор мужчине, успевшему повоевать и за боевиков, и за ВСУ

Орджоникидзевский райсуд Мариуполя приговорил к 6,6 годам лишения свободы мужчину, который год воевал на стороне боевиков, а потом, изменив предпочтения перешел на сторону ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Суд установил, что в июле 2014 года уроженец г. Кривой Рог по собственному желанию вступил в ряды одного из незаконных вооруженных формирований РФ и до апреля 2015 года воевал против военных подразделений ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей", – пояснили в прокуратуре.

Весной 2016 года мужчина, изменив свои политические предпочтения и пытаясь "искупить свою вину", покинул ряды боевиков, и вступил в состав одного из подразделений ВСУ. В составе Вооруженных Сил Украины он в течение 1 года участвовал в противостояниях с бывшими "собратьями".

Судьи учли эти обстоятельства, а также искреннее раскаяние мужчины и его активное содействие в раскрытии преступления.

Суд приговорил мужчину к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. При этом санкция статьи (ч.1 ст.258-3 УК Украины) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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