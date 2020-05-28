Укрзализныця запустит электрички в 10 областях с 1 июня

C 1 июня Укрзализныця частично восстановит движение электричек. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сейчас мы получили разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях. Поэтому со следующей недели восстановят свои маршруты 214 пригородных поездов", – сказал и.о. главы правления компании Иван Юрик.

К 28 мая компания получила решение об ослаблении карантина с 1 июня от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой (в направлении Жмеринка – Гречаны и Хмельницкой – Волочиск) областях.

Уже с 1 июня на филиале Донецкая железная дорога начнут курсировать 38 поездов, на Львовской железной дороге – 20 поездов, на Одесской железной дороге – 44 поезда, а филиал Южная железная дорога запустит 112 поездов.

В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций, назначение пригородных поездов будет продолжаться.

Как ранее сообщал Фокус: