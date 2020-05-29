Степанов: Люди старше 60 лет должны находиться на самоизоляции до конца карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что лицам старше 60 лет все еще не рекомендуется выходить на работу, кроме работников критической инфраструктуры.

Об этом он сообщил на брифинге.

По его словам, в постановлении правительства №291 (постановление Кабмина о распространении на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19) определено, кто подлежит обязательной самоизоляции, в том числе и люди из группы риска – старше 60 лет. Там есть и исключения, которые касаются в первую очередь людей, работающих в органах государственной власти, местного самоуправления, на объектах критической инфраструктуры.

"Все эти люди могут работать и не находиться в самоизоляции, однако обязательным является соблюдении правил, установленных в стране, в частности масочный режим, использование антисептиков, социальная дистанция и пр. Все остальные люди, в частности пенсионного возраста, должны находиться на самоизоляции", – заявил Степанов.

"Те, кто находится на пенсии, должны находиться в самоизоляции. Это делается исключительно ради здоровья и жизни этих людей. Если мы посмотрим на летальные случаи, то более 70% – это люди, которые входят в группу риска. В том числе, и люди старше 60 лет", – добавил глава Минздрава.

Как ранее сообщал Фокус:

С 22 мая Украина перешла на модель адаптивного карантина (ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС).