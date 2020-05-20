На Тернопольщине 90-летняя бабушка смогла побороть коронавирус
2020-05-20 23:01:00
Монастыриский район выходит из пандемии: осталось до выздоровления 16 инфицированных из 194
На Тернопольщине от Covid-19 выздоровела 90-летняя женщина.
Об этом сообщил заместитель главы Монастыриской РГА Павел Дронь на своей странице в Facebook.
"Монастыриский район постепенно выходит из пандемии. Всего обследовано в районе на Covid-19 – 1503. Осталось до выздоровления 16 инфицированных из 194. Поздравляем с выздоровлением от коронавируса госпожу Анну Дякуник, 90 лет, из села Красеев", – пишет Дронь.
12 больных находятся на самоизоляции. Остальные лечатся в медицинских учреждениях. В частности, один пациент – в Монастыриском госпитале. Его состояние – средней тяжести. Еще трое больных – в Тернопольской больнице. У них болезнь протекает легко.
Как ранее сообщал Фокус:
- Мэр города Римини, что в Италии, Глория Лиси рассказала, что от коронавируса вылечился 101-летний мужчина.
- В Нидерландах от коронавируса излечилась 107-летняя Корнелия Рас. Она стала самым пожилым человеком, выздоровевшим от Covid-19.
- От Covid-19 вылечился 89-летний житель Прикарпатья.
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В Днепре 93-летняя женщина смогла побороть COVID-19.