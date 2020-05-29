У мобильного оператора Vodafone возникли проблемы с голосовой связью

Мобильный оператор Vodafone сообщил о проблемах с голосовыми звонками на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба оператора.

"У нас непредсказуемые технические проблемы, но уже работаем над их оперативным решением. Сейчас проблема касается непосредственно голосовой связи, интернет-сеть должна работать в обычном режиме", – сказано в сообщении.

Оператор призвал пользователей пользоваться мессенджерами и другими доступными способами связи.

При этом, под сообщением оператора, пользователи пишут, что и не работает подключение к интернету, а в некоторых местах сеть отсутствует вообще.

Как ранее сообщал Фокус: