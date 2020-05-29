Мэр Броваров назвал причину утренней перестрелки

Мэр Броваров Игорь Сапожко считает, что причиной утренней стрельбы в городе в районе Торгмаш стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская ОГА.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией, ситуация обострялась каждый день", – написал Сапожко.

По его словам, не так давно, по решению конкурсной комиссии ОГА в Бровары на существующий междугородний маршрут зашла новая компания.

"Хочу отметить, что все междугородние маршруты утверждает Киевская областная государственная администрация. Мы неоднократно обращались к руководителю области и начальнику управления инфраструктуры КОДА с официальными письмами и обращениями по утверждению нового экспресс-маршрута с Торгмаш до метро Лесная через Окружную дорогу. Все обращения были проигнорированы", – написал он.

По словам Сапожко, вместо этого областная администрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий.

"Поэтому, считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией, ситуация обострялась с каждым днем", – добавил он.

Сапожко сообщил, что по состоянию на 9 утра полиция задержала 11 человек, есть двое пострадавших. Они доставлены в Броварской больницу с огнестрельными ранениями.

Как ранее сообщал Фокус: