Местные титушки против боевиков из Винницы. Нардеп Дубинский рассказал детали перестрелки в Броварах
Причиной утренней перестрелки в Броварах стал конфликт двух перевозчиков, которые не поделили между собой пригородные маршруты. Об этом сообщил народный депутат Александр Дубинский ("Слуга народа") в Facebook.
"Связался с руководством полиции Киевской области по поводу перестрелки в Броварах. Две группы "маршрутчиков" делили между собой пригородные маршруты после судебной отмены ряда тендеров на их распределение, которые были проведены еще в 2015 году", – сообщил он.
По его словам, одна группировка "подтянула местных "титушек", а вторая завезла боевиков из Винницы с помощью охранной фирмы."
Дубинский отметил, что как политический куратор Киевской области от "Слуги Народа" в ближайшее время проведет встречи с руководством Нацполиции, и.о. главы Киевской ОГА Василием Володиным и мером Броваров Игорем Сапожко.
"Если порядок не будет наведен, – буду настаивать на самой жесткой ответственности представителей местной власти", – подчеркнул Дубинский.
Как ранее сообщал Фокус:
- Около 7 утра в Броварах Киевской области произошла перестрелка между перевозчиками. На место приехала полиция, которая задержала 10 человек.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что разборки со стрельбой в Броварах – это отголосок коррупции определения квот перевозчиков и привлечения банд в борьбе за маршруты.
- Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что причиной перестрелки стал конфликт между перевозчиками, которые не поделили маршрут из Броваров к станции метро "Лесная" в Киеве.