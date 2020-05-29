Пояркову вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому

Служба безопасности Украины вручила обвинительный акт ведущему, блогеру Сергею Пояркову в рамках дела об угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Действительно, обвинительный акт Пояркову вручили", – сказано в сообщении.

Дело направлено в суд.

Сам Поярков говорит, что дело расследуют с октября 2019 года якобы из-за пародии на YouTube, в которой упоминался Зеленский. Он утверждает, что в его действиях не было покушения на преступление. "Не может пародия рассматриваться как преступление", – сказал Поярков, передает "Детектор медиа".

29 января Шевченковский суд Киева, избирая меру пресечения, отпустил Пояркова под личное обязательство.

Поводом стала одна из пародий Пояркова, опубликованная в ютубе. В ней блогер вспоминал Владимира Зеленского, пародируя лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.

"Потому что если что-то у тебя не получится, мы найдем твою пятую точку. Если ты, падло, будешь д*очить на украинскую землю, то мы тебя радикально на куски порвем", – говорит на видео Поярков.

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