Перестрелка в Броварах: полиция разыскивает 5 авто, введен план "Перехват"

Из-за перестрелки в Броварах в Киевской области ввели план "Перехват".

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Полиция Киевской области проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию участников события. Сейчас задержаны 11 человек.

Пресс-служба полиции сообщает, что разыскиваются 5 автомобилей, в которых скрылись с места стрельбы участники инцидента.

По факту стрельбы следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

Около 7 утра в Броварах Киевской области произошла перестрелка между перевозчиками. На место приехала полиция, которая задержала 10 человек.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что разборки со стрельбой в Броварах – это отголосок коррупции определения квот перевозчиков и привлечения банд в борьбе за маршруты.