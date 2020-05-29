Перестрелка в Броварах: полиция разыскивает 5 авто, введен план "Перехват"
Из-за перестрелки в Броварах в Киевской области ввели план "Перехват".
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Полиция Киевской области проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию участников события. Сейчас задержаны 11 человек.
Пресс-служба полиции сообщает, что разыскиваются 5 автомобилей, в которых скрылись с места стрельбы участники инцидента.
По факту стрельбы следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщал Фокус:
- Около 7 утра в Броварах Киевской области произошла перестрелка между перевозчиками. На место приехала полиция, которая задержала 10 человек.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что разборки со стрельбой в Броварах – это отголосок коррупции определения квот перевозчиков и привлечения банд в борьбе за маршруты.
- Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что причиной перестрелки стал конфликт между перевозчиками, которые не поделили маршрут из Броваров к станции метро "Лесная" в Киеве.