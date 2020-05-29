Vodafone после сбоя восстановил работу голосовой связи
Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи "Vodafone Украина" восстановил работу голосовой связи по всей стране.
Об этом сообщила пресс-служба оператора на своей странице в соцсети Facebook.
"Голосовая связь полностью восстановлена. Сеть работает в штатном режиме – все клиенты компании могут совершать звонки", – сказано в сообщении.
Сегодня около 11 часов "Vodafone Украина" сообщила о сбоях в работе голосовой связи в отдельных городах Украины.
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