Vodafone после сбоя восстановил работу голосовой связи

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи "Vodafone Украина" восстановил работу голосовой связи по всей стране.

Об этом сообщила пресс-служба оператора на своей странице в соцсети Facebook.

"Голосовая связь полностью восстановлена. Сеть работает в штатном режиме – все клиенты компании могут совершать звонки", – сказано в сообщении.

Сегодня около 11 часов "Vodafone Украина" сообщила о сбоях в работе голосовой связи в отдельных городах Украины.

Как ранее сообщал Фокус: