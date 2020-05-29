За время карантина долги по зарплате медикам выросли на 54%, – YouControl

При этом долги по зарплатам перед медиками за время карантина выросли на 54% (с почти 15 млрд грн на 10 марта до 23 млрд на 18 мая).

"Хотя задолженность перед медиками составляет менее одного процента от общей суммы долга по зарплатам всех отраслей, нужно заметить, что этот процент важнейший во время эпидемии", - отмечается в пресс-релизе.

Самый большой прирост задолженности наблюдался во Львовской (долг увеличился на 6,33 млн грн), Тернопольской (на 1,79 млн грн), Сумской (на 0,39 млн грн) и Киевской областях (на 0,27 млн грн).

При этом в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) на запрос YouControl сообщили, что с 1 марта до 21 мая выплатили медицинским учреждениям первичной медицинской помощи 4,43 млрд грн, специализированным учреждениям и учреждениям экстренной помощи – 9,68 млрд грн, а за оказание помощи пациентам с COVID – 247,94 млн грн.

"Все выплаты учреждениям за предоставленные услуги были осуществлены вовремя и в полном объеме ", – уверяют в пресс-службе НСЗУ.

НСЗУ занимается финансированием медицинских учреждений 1620 коммунальных медучреждений, заключивших договор с ней. В службе заявили, что перечисляют средства непосредственно на счета медицинских учреждений, а дальше они сами распоряжаются этими средствами.

"Механизм начисления заработной платы и премий и надбавок отмечается в коллективном договоре, который подписывают все работники", – рассказали в пресс-службе НСЗУ.

В YouControl проверили наличие задолженностей в реестре Госслужбы по вопросам труда и обнаружили, что учреждения, которые имели долг на 18 мая, на 25 мая сократили его суммарно лишь на 10%.

Как ранее сообщал Фокус:

Верховная Рада 17 марта принял закон, согласно которому предусмотрены 300% надбавки медикам, привлеченным к борьбе с коронавирусом. Однако выплати проходили с большими задержками.