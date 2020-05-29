Бандитские Бровары. Все, что известно о перестрелке в пригороде Киева и ее причинах

Перестрелка в Броварах, расположенных всего в 12 километрах от Киева, произошла около 7 часов утра 29 мая на улице Олимпийской. Несколько десятков вооруженных людей, разбитых на две группы, устроили перестрелку из помповых ружей, словно в Украину вернулись лихие 90-е.

По официальным данным, трое человека получили ранения (двое из них попали на видео, снятые из жилых домов), а неприцельно посланные пули и картечь разбили окна в квартирах и оставили дырки в автомобилях местных жителей. К счастью, никто из наблюдателей не пострадал, хотя как минимум в одном случае, попавшем на видео, пули буквально свистели над головами жителей киевского пригорода.

На момент публикации материала полиция задержала 24 участников перестрелки. 11 – в Броварах, 13 – в Житомирской и Винницкой областях. По предварительной версии, конфликт был вызван конкуренцией между предпринимателями, занимающимися пассажирскими перевозками. Полиция называет две конкурирующие компании, которые и стали участниками конфликта: броварское ООО "Союзавто", которая обслуживает маршрут 701, и ООО "Евроавтоальянс", владельцами которого являются предприниматели из Киева.

"Уже буквально через минуту прибыли на место происшествия сотрудники местной полиции. Там они задержали 10 человек с оружием. Их доставили в местное отделение полиции. Как выяснилось, гости прибыли из других регионов Украины. Сейчас проводится осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента", — отметила главный специалист отдела коммуникации Нацполиции в Киевской обл. Виталия Грохольская.

Стоит отметить, что ее слова о скорости реагирования правоохранителей, противоречат снятым видео, на которых видно, что перестрелка длилась как минимум несколько минут, а полиция появилась только тогда, когда одна из сторон уже начала "чехлить" оружие.

В полиции действия злоумышленников были оценены как "хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия", "умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "незаконное обращение с оружием". Позже была добавлена еще одна статья – "покушение на убийство двух и больше лиц".

Местные жители подтверждают, что уличные разборки, случившиеся этим утром, связаны с борьбой за лакомый кусочек в виде 12-километрового маршрута, за проезд по которому жители Броваров платят около 15-20 гривен в одну сторону.

Игорь Соловей, житель Броваров, рассказывает, что способов добраться до Киева несколько. Легальных маршруток мало и в час пик они идут забитыми под завязку, останавливаясь на каждой остановке. Те, кому не нравится ехать в забитом салоне, ловят попутки, услуги которых стоят все те же 15-20 гривен.

Со временем это переросло в "нелегальный" бизнес, составивший конкуренцию официально работающим "селедочникам", а попутки превратились в маршрутки, набирающие сидячие места на одной из остановок, а затем следующие транзитом до самого Киева. Часто с превышением скорости и нарушением правил дорожного движения.

По словам горожанина, который обвинил мэрию и местную полицию в том, что они знали о "стрелке", но ничего не стали предпринимать, местные чиновники берут взятки и у "легальных", и у "нелегальных" перевозчиков.

Официальная позиция

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что разборки со стрельбой в Броварах – это отголосок коррупции при определении квот перевозчиков, которые в результате привлекли бандитов для передела рынка. "Будем лечить! 10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются. Исполнительные органы Киева и области обязаны – у вас... прогнило", – написал министр в Twitter.

Замглавы МВД Антон Геращенко уточнил, что криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимателями со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области. "Маршруты должны распределяться законно и честно, а не под ковром и за взятки", — заявил Геращенко.

В свою очередь, мэр города Игорь Сапожко заявил, что причиной перестрелки в Броварах стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, после того, как на рынок зашла новая компания. При этом Сапожко отметил, что маршруты утверждает Киевская обладминистрация, а город "неоднократно обращался к руководителю области и начальнику управления инфраструктуры КОГА с официальными письмами и обращениями по утверждению нового экспресс-маршрута с Торгмаш (район, где произошла перестрелка) до метро "Лесная" через Окружную дорогу. Все обращения были проигнорированы", — рассказал мэр.

Стоит отметить, что никто из официальных лиц не прокомментировал моральные и гражданские качества "предпринимателей", фактически ежедневно отвечающих за жизнь и здоровье граждан, которых они перевозят между Броварами и Киевом.

Перестрелка в Броварах оказалась настолько громким делом, что президент Владимир Зеленский вызвал министра МВД Арсена Авакова на разговор, похожий на выговор. На встрече также присутствовал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Аваков на встрече рассказал, что одна из сторон конфликта пришла на разборки с травматическим оружием, помповым ружьем и дробовиками. Вторая группа, по словам министра, была нанята одной из сторон, и пришла на "стрелку" с голыми руками. Стоит отметить, что это утверждение противоречит свидетельствам местных жителей и опубликованным в соцсетях видео, на одном из которых женщина снимает группу вооруженных людей, находящихся у нее прямо под окнами, после чего в квартиру прилетает пуля, выпущенная, по всей видимости, противоположной стороной.

На вопрос Зеленского, как полиция могла не знать о готовящемся столкновении с таким большим количеством участников, Аваков ответил, что для МВД это стало неожиданностью. По словам министра, в местной полиции посчитали, что на место разборок свозят сотрудников и водителей маршруток.

"Мы сейчас закончим эту операцию, и у меня есть вопросы к броварской полиции. Как можно было это пропустить. Это недопустимо", – заявил Арсен Аваков.

Глава МВД также рассказал, что "киевские перевозчики позвали так называемых титушек, пригласив их из столицы и Винницкой области. При этот "титушками" оказались сотрудники одной из охранных фирм. Для задержания организаторов объявлен план-перехват. Позже полиция сообщила, что уже установила личности тех, кто направлял вооруженных людей из Винницы.

Аваков также добавил, что будут сделаны кадровые выводы по Винницкой области. Отметим, что главу областной полиции уже отстранили, а его зама – начальника уголовной полиции – уволили.

"Почему выпустили такую группу людей, хоть и с охотничьим оружием? Надо было реагировать. К концу дня я смогу предложить, какое административное реагирование надо делать", — сказал министр.

"Хотелось бы, чтобы эти люди не вышли на волю, чтобы мы нашли заказчиков, и третье: я видел видео, что в окна попали выстрелы, на местах чтобы собрались, помогли людям, которые попали в эту ситуацию", — отметил Зеленский.

Киевская областная государственная администрация уже пообещала возместить убытки тем жителям Броваров, чье имущество пострадало во время перестрелки. На место происшествия выехал Андрей Лисовик, заместитель председателя КОГА. Он должен установить размеры ущерба и организовать помощь.

Последствия перестрелки в Броварах: разбитые окна и поврежденная машина/Все фото из соцсетей и открытых источников

Александр Кава, экс-замминистра инфраструктуры, считает, что произошедшего можно было бы избежать, а на самой ситуации даже заработать, если бы из Броваров в Киев ходил официальный общественный транспорт, принадлежащий государству, как в Будапеште или Вене.

"И никаких маршруток на таких маршрутах быть не должно. Должен быть большой транспорт. В Европе это был бы трамвай, как по аналогии работает в Варшаве, Вене или Будапеште. Это все зависит исключительно от желания властей — Киева и Киевской области и Броваров", — написал Кава.