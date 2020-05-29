В Киеве рассказали об условиях открытия пляжного сезона

Пляжный сезон в Киеве будет открыт при условии температуры воды в водоемах не ниже +18 градусов. Однако пока температура в реках и озерах значительно ниже.

Об этом рассказали в коммунальном предприятии "Плесо", говорится на сайте КГГА.

Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины №140 по санитарным нормам и правилам, именно такой должна быть температура воды для проведения полноценного исследования поверхностных вод и открытия купального сезона.

В настоящее время, отмечают в КП "Плесо", температура воды в реках и озерах столицы намного ниже. Госпотребслужба и Управление по чрезвычайным ситуациям КГГА проводят обследование 14 пляжных зон столицы, в частности, дна водоемов и источников питьевой воды.

Лабораторные исследования воды в водоемах проведут, когда установится достаточная температура. По результатам пляжи должны получить соответствующие паспорта готовности.

Напомним, изначально планировалось, что пляжи будут открыты для отдыхающих с 1 июня. По словам главного санврача Виктора Ляшко, в пресной воде вирус может выживать, но в речках с проточной водой тяжело инфицироваться. 28 мая главный санитарный врач Киева Олег Рубан сообщил, что пляжи в Киеве не откроются 1 июня из-за того, что они должны получить "санитарные паспорта".

Как ранее сообщал Фокус:

С 22 мая Украина перешла на модель адаптивного карантина (ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС).