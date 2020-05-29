Vodafone предложит компенсацию пострадавшим от сбоев в работе связи

Оператор мобильной связи компания Vodafone Украина предложит 30 минут бесплатных звонков на все сети абонентам, пострадавшим 29 мая от сбоев в работе голосовой связи.

Об этом сообщила пресс-служба оператора на своей странице в соцсети Facebook.

"Если вы не могли сегодня утром позвонить, мы вас найдем и извинимся лично. В течение следующей недели ожидайте SMS с подробностями о компенсации и информацию о том, как получить пакет минут", – сообщили в компании.

Сбой в работе голосовой связи по данным оператора наблюдался в ряде областей Украины.

Сегодня около 11 часов Vodafone сообщила о сбоях в работе голосовой связи в отдельных городах Украины. Спустя несколько часов Vodafone восстановил работу голосовой связи по всей стране.

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