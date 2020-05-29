МВД уже знает имена заказчиков перестрелки в Броварах, – Геращенко

Правоохранителям уже известны фамилии заказчиков, которые стояли за перестрелкой в Броварах. Об этом на Свободе слова Шустера рассказал замглавы МВД Антон Геращенко.

Тем не менее, Геращенко не стал называть их в эфире, ссылаясь на тайну следствия, но отметил, что по ним уже ведется оперативная работа.

"В интересах следствия не стал бы называть фамилии, но я могу сказать, что они нам известны. Лица, которые организовали молодых людей и титушек, нам понятны и им будут предъявлены подозрения", – сказал он.

Также Геращенко рассказал, что титушки из Винницы готовы были ехать в Бровары и "решать вопросы силовым способом" за 800 грн в сутки.

Отдельно в МВД подчеркнули, что транспортные перевозки в Украине – это очень ликвидная работа, поэтому она и привлекает внимание криминального мира.

"Например, из Броваров в Киев каждый день ездит 40 тыс. человек (20 тыс. туда и 20 тыс. обратно). Стоимость проезда – 14 грн. В день выручка составляет под 600 тыс. грн. В месяц – 18 млн грн. В год – 220 млн грн", – объяснил Геращенко.

Как ранее сообщал Фокус:

Около 7 утра в Броварах Киевской области произошла перестрелка между перевозчиками.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что перестрелка может быть связана с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Впоследствии главу Винницкой областной полиции уже отстранили, а его зама – начальника криминальной полиции – уволили.

Мэр Броваров Игорь Сапожко на фоне перестрелки в городе рассказал, что на существующий маршрут Бровары – Киев недавно зашла новая компания. Это якобы и вылилось в прозошедшую ситуацию.