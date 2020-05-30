Футболисты "Карпат" заразились Covid-19, матч с "Мариуполем" отменен

Матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги между "Карпатами" и "Мариуполем" будет отменен из-за распространения коронавируса во львовском клубе. Об этом сообщила пресс-служба "Карпат".

Отмечается, что по итогам тестирования коронавирус был диагностирован "у некоторых игроков и среди персонала". Все зараженные переведены на домашний карантин, у них отсутствуют симптомы.

"Чтобы не способствовать распространению Covid-19, "Карпаты" идут на режим самоизоляции", – заявили в клубе.

"Карпаты" уже сообщили о случаях заражения в клубе в УАФ и УПЛ. Львовский клуб ожидает, что вскоре будет принято решение о невозможности проведения матча против "Мариуполя".

Журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас написал в Twitter, что автобус "Мариуполя", который направлялся во Львов, уже развернулся назад. Матч "Карпаты" - "Мариуполь" должен был состояться 31 мая в 14.00. "Карпаты" стали первым клубом УПЛ, в котором выявлены случаи заражения коронавирусом.

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