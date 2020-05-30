В Харькове полицейский врезался в патрульный автомобиль: двое погибших
В Харькове полицейский за рулем автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в автомобиль патрульной полиции. Погибли два человека, еще трое получили травмы.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Авария произошла на Московском проспекте 30 мая около 00:20.
"Водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся со служебным автомобилем Toyota Prius. От удара произошло возгорание автомобиля Daewoo Lanos", – говорится в сообщении.
Один из патрульных, выбравшись из поврежденного служебного автомобиля, начал тушить огонь огнетушителем, но это не помогло.
В результате погибли 22-летний водитель Daewoo – сотрудник одного из отделов полиции, а также его пассажирка.
Травмы получили полицейские, которые находились в салоне служебного автомобиля. 35-летнему водителю и 26 и 23-летним пассажирам автомобиля Toyota Prius оказали медицинскую помощь на месте аварии.
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