Аэропорт "Киев" с 16 июня возобновляет рейсы в ЕС

Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского возобновляет рейсы из Украины в страны Европейского Союза с 16 июня. Об этом говорится в сообщении на странице аэропорта в Facebook.

О своей готовности восстановить международные рейсы сообщили авиакомпании Belavia, LOT и WizzAir.

Авиасообщение будет восстановлено по следующим направлениям: Belavia – Минск, LOT – Варшава, WizzAir – Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лиссабон (Португалия), Ганновер (Германия), Гданьск (Польша).

В аэропорту также заявили, что расписание авиарейсов находится в процессе подтверждения и может меняться. Пассажиров призвали следить за сообщениями авиакомпаний.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что регулярные авиаперевозки запустятся в зависимости от готовности других стран принимать украинцев.

Международные авиакомпании Czech Airlines, Wizz Air и Lufthansa уже объявили о решении уже в ближайшее время возобновить рейсы из Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно заявил, что из-за пандемии коронавируса до конца лета международное авиасообщение восстановлено не будет.

А пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украины Оксана Герасимова заявила, что авиакомпании, которые анонсируют полеты из Украины на май-июнь, вводят людей в заблуждение, потому что о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами речь пока не идет.

Как ранее сообщал Фокус: