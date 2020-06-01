Появилось фото минера моста Метро

Советник министра МВД Евгений Трехов в Facebook опубликовал фото мужчины, который грозится взорвать бомбу на мосте Метро в Киеве.

Возле мужчины стоит пакет, в котором находится предмет похожий на газовый баллон. От него к руке минера протянут провод. При этом на лицо мужчины надета медицинская маска.

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Минер моста Метро задержан.

Напомним, мост Метро в Киеве перекрыли из-за сообщения о заминировании. В пресс-службе метрополитена сообщили, что красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".

Как ранее сообщал Фокус: