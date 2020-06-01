Минера моста Метро задержали
Полиция Киева заявила, что минер моста Метро в Киеве задержан.
Задержание произошло в 15.20.
"Мужчину, который сообщил, что взрывчатку и угрожает взорвать мост Метро задержали", – сказано в сообщении.
Дополнительной информации о самом минере и действительно ли была при нем взрывчатка – не сообщили.
По словам журналиста Макса Назарова, во время задержания были слышны выстрелы.
Напомним, мост Метро в Киеве перекрыли из-за сообщения о заминировании. В пресс-службе метрополитена сообщили, что красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 сентября 2019 года бывший военнослужащий Алексей Белько остановил свой автомобиль на середине столичного моста Метро и угрожал взорвать его. Внятных требований при этом он не выдвигал.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что попросит суд взять на поруки Белько.
- 9 января 2020 года суд продлил арест Белько до 16 февраля.
- 20 января Днепровский районный суд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры города Киева об изменении меры пресечения подозреваемому в "минировании" моста Метро Алексею Белько. Вместо содержания под стражей будет госпитализация в психиатрическом учреждении, где исключается его опасное поведение в рамках досудебного расследования.