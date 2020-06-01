Минера моста Метро задержали

Полиция Киева заявила, что минер моста Метро в Киеве задержан.

Задержание произошло в 15.20.

"Мужчину, который сообщил, что взрывчатку и угрожает взорвать мост Метро задержали", – сказано в сообщении.

Дополнительной информации о самом минере и действительно ли была при нем взрывчатка – не сообщили.

Читайте также: Появилось фото минера моста Метро

По словам журналиста Макса Назарова, во время задержания были слышны выстрелы.

Напомним, мост Метро в Киеве перекрыли из-за сообщения о заминировании. В пресс-службе метрополитена сообщили, что красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".

Как ранее сообщал Фокус: